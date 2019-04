Oberndorf a. N. Krankenhaus: Pflegepersonal streikt

Oberndorf - "Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren da, und in der Pflege hat sich nix getan", sagt ein Krankenpfleger des SRH-Krankenhauses am gestrigen Mittwoch in einer Mittagspausenaktion der Gewerkschaft Verdi. Fast 70 Mitarbeiter der Oberndorfer Klinik nahmen daran teil. Unter ihnen auch ein Arzt, der so seine Solidarität über die Berufsgruppen hinweg bekunden wollte. "Denn nur gemeinsam können wir das Haus voranbringen," merkt er im Gespräch mit unserer Zeitung an.