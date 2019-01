Oberndorf a. N. Krankenhaus: Geschäftsführer geht in Ruhestand

Seit rund 40 Jahren lenkt Glatthaar nun schon die Geschicke des Krankenhauses in der Neckarstadt. 1981 wurde er zum hauptverantwortlichen Amts- und Verwaltungsleiter des damals noch städtischen Hauses bestellt. Seit der Privatisierung und dem Betriebsübergang an die Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH) 2011 ist er Geschäftsführer. Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass Harald Glatthaar zu einer Institution in Oberndorf geworden ist.

Das Krankenhaus ist das Lebenswerk des gebürtigen Lauterbachers. Mit schwarzen Zahlen hat er es vor gut acht Jahren an die SRH übergeben. Schwarze Zahlen hinterlässt er jetzt seinem Nachfolger – keine Selbstverständlichkeit in der Klinik-Landschaft. Schon gar nicht, wenn es sich um ein kleines Haus wie in Oberndorf handelt.

Bereits im vergangenen Sommer hatte der heute 63-jährige für sich entschieden, "die große Verantwortung rechtzeitig in jüngere Hände zu geben."