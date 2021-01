Oberndorf a. N. Kräfte wollen gut gerüstet sein

Oberndorf. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Warnung vor starkem Tauwetter bis in die höchsten Lagen für Donnerstag bis Sonntag herausgegeben. "Bei höheren Temperaturen und andauerndem Regen tritt ein starkes Abtauen der Schneedecke ein. Die Abflussmengen erreichen zwischen 100 und 160 Liter pro Quadratmeter", so der Deutsche Wetterdienst in seiner Warnung.