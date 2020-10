Oberndorf a. N. Kosten für Sanierung acht Mal höher als geplant

Am Mittwoch ging es zunächst einmal um den Baubeschluss. Damit verpflichte man sich, Eigenmittel zur Verfügung zu stellen, erklärte Kopf. Und das sei wiederum wichtig, um einen Förderungsantrag stellen zu können. Dafür hat die Stadtverwaltung zwei Pfeile im Köcher. Bevorzugt wird eine Zuwendung aus dem Programm zur Förderung von Sportstätten. Bei einer Erneuerung der vorhandenen Bausubstanz könnten bis zu 60 Prozent der Gesamtkosten übernommen werden.

Sollte man da scheitern, gebe es noch den Plan B, ein Programm, das Mittel für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur bereitstellt. Dort wären bis zu 45 Prozent der Kosten förderfähig. Kombinieren lassen sich die Programme nicht. Das bedeutet: Im besten Fall müsste die Stadt Oberndorf 2,2 Millionen Euro für die Sanierung übernehmen, im zweitbesten Fall 2,6 Millionen.

"An den Worst Case – dass wir keine der Förderungen bekommen – wollen wir nicht denken", meinte Kopf. So oder so sei klar, dass bei zwei Großprojekten – den restlichen Maßnahmen, die bei der Gymnasiumssanierung noch ausstehen, und der Hallensanierung – der Haushalt 2021 recht schnell geschrieben sei.

Maßnahme während des Schulbetriebs

Stephan Ruff erläuterte Details des geplanten Projekts. Die Hallen seien zusammen etwa 30 auf 20 Meter groß. Entsprechend gebe es 600 Quadratmeter Dachfläche und fast 2000 Quadratmeter Fassadenfläche.

Besonders stark betroffen seien die acht Betonstützen auf der Ostseite. Dort seien bereits Risse sichtbar. Das eigentliche Schadensbild zeige sich aber vor allem, wenn man mit dem Hammer dagegenschlage und sehe, was sich dahinter verberge.

In Folge von Carbonatisierung – dabei handelt es sich um eine chemische Reaktion, die auftritt, wenn Beton dauerhaft mit Kohlendioxid und Feuchtigkeit in Kontakt kommt – hätten sich Hohllagen und Kiesnester in den Stützen gebildet. Auch Beton unterliege einem Alterungsprozess, erläuterte Ruff.

Ein weiteres Problem seien Schadstoffe. Bei der Fassade habe man bereits mit Asbest gerechnet. "Das ist der Klassiker", meinte Ruff. In der Dachabdichtung habe man ihn jedoch nicht vermutet. Entsprechend hoch seien die Entsorgungskosten.

Im Juni 2021 will die Stadt mit dem Rückbau der Faserzementplatten beginnen. Dabei soll ein besonderes Verfahren zur Anwendung kommen. Durch das Trockeneisstrahlen sollen Lärm und belastende Abfälle minimiert werden. Zum Schutz vor beidem wird ein Gerüst mit Einhausung nötig, Kostenpunkt 800.000 Euro. Man müsse bedenken, dass die Baumaßnahme während des laufenden Schulbetriebs umgesetzt werden soll, meinte Ruff.

Die Betoninstandsetzung werde 1,5 Millionen Euro kosten. Der Rückbau der Schadstoffe schlägt mit 643 000 Euro zu Buche, für die Dachinstandsetzung werden weitere 133.000 Euro benötigt, für die Fassadenverkleidung 506.000 Euro. Hinzu kommen Bau­nebenkosten.

Ein Jahr Bauzeit vorgesehen

Zudem wolle man in diesem Zuge auch ausstehende Brandschutzmaßnahmen aus der Sanierung des Gymnasiumsgebäudes mit ausführen (97.000 Euro). Auch der Sporthallenboden, der andernfalls aufwändig geschützt werden müsste, sei schon 50 Jahre alt und werde mit erneuert, hieß es.

Die Kosten für den Boden und neue Beleuchtung liegen bei 267.000 Euro. Für die Erneuerung von Prellwänden und der Hallendecke fallen weitere 328.000 Euro an. 2,5 Millionen der Gesamtkosten sollen in den Haushalt 2021 eingestellt werden, weitere 2,1 Millionen 2022.

Angesichts der hohen Kosten habe man auch über einen Abbruch und Neubau der Hallen nachgedacht, meinte Ruff. Doch ein solcher würde sich zwischen 7,2 und 9,2 Millionen Euro bewegen. Zudem müsste man mit einer Planungs- und Bauzeit von mindestens drei Jahren rechnen. Förderungen gebe es nur in Ausnahmefällen.

Die Stadt plant, im Juni 2022 mit der Sanierung fertig zu sein. Das Gymnasium sei von den Schäden glücklicherweise nicht betroffen, erfuhr Ruth Hunds (SPD) auf Nachfrage. Dort werde die Substanz laufend geprüft.

Günter Niethammer (FWV) wollte wissen, ab wann denn Gefahr im Verzug sei. Wenn man das Projekt um Jahre verschieben wollen würde, so müsste man zwingend Hilfsstützen anbringen, hieß es. Die Schäden seien enorm. Die oberen Hallen habe man bereits gesperrt, wenn auch aus anderen Gründen, so Ruff. Weil das Dach undicht sei, entstünden immer wieder Pfütze auf dem Boden.

Reiner Emmering (SPD) erkundigte sich, ob die Maßnahme neben dem "Alltagsgeschäft" vom Rathaus-Team überhaupt zu bewältigen sei. "Wir wollen so viel wie ­möglich vergeben. Wir sind deutlich an der Kapazitätsgrenze", gab Stadtplanungsleiter Michael Lübke zu.

Peter Gaberle (CDU) regte an, zu prüfen, ob ein Pultdach, um die Betonstützen künftig vor Verwitterung zu schützen, sinnvoll sei. Zudem störte er sich an einer Formulierung in der Beratungsvorlage. Darin hieß es, dass man die Hallen rechtzeitig zum Narrentreffen 2023 fertig saniert haben könnte. Für Gaberle war darin quasi eine Zusage enthalten. Das sei gefährlich, denn ein Bauprojekt könne sich schnell einmal länger ziehen.

Sechs Ausschussmitglieder stimmten schließlich dafür, die Formulierung zu streichen, fünf dagegen. Einig war man sich dabei, dass die Sanierung ein Projekt ist, das keinerlei Aufschub duldet.