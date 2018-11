Oberndorf a. N. Konkurrenz wartet im "Battle"

Am Donnerstag, 29. November, ab 20.15 Uhr treten im Fernsehsender ProSieben die 26-jährige Melissa Muamba aus Maichingen und der Oberndorfer Teilnehmer Damiano Maiolini gegeneinander an. Sie singen das Duett "Don’t Give Up" von Peter Gabriel und Kate Bush.

Vierer-Buzzer gegen Einzel-Buzzer, jung gegen alt, erfahrener Musiker gegen ungeschliffenen Rohdiamanten – die Coaches nehmen bei der Zusammenstellung der Duelle keine Rücksicht, bringen ihre Talente mitunter an ihre Grenzen und erschaffen gemeinsam mit den Sängern große Musikmomente, heißt es in einer Mitteilung.

Die Coaches schicken in den "Battle"-Folgen ihre Talente gegenseitig in den Ring – in Zweier- oder auch Dreier-Formationen.