In der evangelischen Stadtkirche in Oberndorf feierten zwölf Jugendliche aus Boll und Bochingen ihre Konfirmation. Der Gottesdienst stand unter dem Motto "Gott segne dich und du sollst ein Segen sein". Als symbolisches Zeichen des Segens verteilten die Konfirmanden an alle Gottesdienstbesucher ein kleines Geschenk mit den Worten: "Segen ist wie ein Geschenk von dem wir abgeben können". Zur feierlichen Gestaltung des Gottesdienstes trugen die beiden Musikerinnen Ellenruth Fichtner (Orgel) und Annette Hirschmann (Violine) bei. Folgende Mädchen und Jungen wurden konfirmiert: Pfarrer Jeschua Hipp (hinten, von links), Finn Walbaum, Paul Bauer, Samuel Widmann, Jan Gielke, Benjamin Graf, Timo Bengs, Pfarrerin Friederike Heinzmann sowie Lara Weißbrodt (vorne, von links), Alexia Russo, Lea Rapp, Amelie Fries, Celine Rohr, Emilia Gaiselmann. Foto: Brendel