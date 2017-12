Oberndorf a. N. Kommunen bekommen Seniorenbeauftragte

In einem Pressegespräch stellt sich die 55-Jährige am gestrigen Dienstag vor. Derzeit ist die Soziotherapeutin die Geschäftsführerin des Vereins für gemeindenahe Psychiatrie im Zollernalbkreis und nach eigenen Worten bereits versiert im Schaffen von Projekten – von der Konzeption über die Finanzierung bis hin zur Realisierung. Privat ist sie derzeit mit weiteren Mitstreiter dabei, eine Wohngenossenschaft in Leben zu rufen, die Zusammenleben im Alter zum Ziel hat. Deshalb sei sie auf die Stellenausschreibung für die Seniorenbeauftragte sofort angesprungen. Unter 19 Bewerbern wurde sie schließlich ausgewählt.

Für Heidi Kuhring ist Schneider ein "Glücksgriff". Selten finde man jemand derart Qualifizierten für solch eine Aufgabe. Kuhring hat die Konzeption zum Thema "Gemeinsam älter werden" erarbeitet. Die Chefin der Stadtjugendpflege wird künftig Leiterin eines neu geschaffenen Amts "Kinder, Jugendliche und Senioren" innerhalb de Oberndorfer Stadtverwaltung. Dort ist dann auch die Stelle der Seniorenbeauftragten angesiedelt. Das Seniorenbüro wird vorerst im Schwedenbau untergebracht, mit Blick auf die Lindenstraße 13, wie Heidi Kuhring betont. Im ehemaligen Lehrerwohngebäude soll bekanntlich ein Mehrgenerationenhaus entstehen.

Das ist auch Bürgermeister Hermann Acker sehr wichtig. Er sieht das Zusammenspiel vom Jugend und Alter im Fokus – sowohl örtlich als auch inhaltlich. Bestehende Strukturen sollen nicht aufgelöst, sondern unterstützt, vernetzt und – wo möglich – sinnvoll ausgebaut werden, betont der Bürgermeister. Denn ohne Ehrenamtliche gehe es nicht.