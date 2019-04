Oberndorf a. N. SRH-Krankenhaus: Jochen Glöckner im Gespräch

Das Oberndorfer Krankenhaus genießt einen guten Ruf und hat in der Vergangenheit auch stets wirtschaftlich gearbeitet. Wo sehen Sie dennoch Verbesserungspotenzial?

In jedem noch so gut geführten Krankenhaus gibt es ein Verbesserungspotenzial, was auf verschiedene Gründe zurückzuführen ist. Nach der kurzen Zeit gibt es sicher bereits Anhaltspunkte, die teilweise auch aus der bestens organisierten Übergabe durch Herrn Glatthaar herrühren. Oftmals sind aber auch externe oder interne Rahmenbedingen dafür ausschlaggebend, dass mögliche Verbesserungen nicht im eigentlich erforderlichen Maß umsetzbar sind oder einen Nutzen mit sich bringen. Als Beispiel kann hier die Finanzierung von Mehrleistungen, die in den vergangenen Jahren erbracht wurden, genannt werden. Das Krankenhausentgeltgesetz sieht hier vor, dass für Mehrleistungen bei Fallpauschalen, die zusätzlich vereinbart werden, in den ersten drei Jahren ein Vergütungsabschlag von 35 Prozent anzuwenden ist. Zudem sind nicht geplante Mehrleistungen zu 65 Prozent zurück zu bezahlen. Teilweise sind dadurch Leistungen nicht möglich, da diese schlicht und einfach nicht finanziert sind, und ein Krankenhaus auch nicht unbegrenzt in Vorleistung gehen kann. Abschließend möchte ich zudem ausführen, dass ich es nicht als zielführend empfinde, bestimmte Punkte vorschnell zu benennen oder zu quantifizieren. Es entspricht meiner Arbeitsweise, zunächst eine interne Aufarbeitung mit den betroffenen Bereichen und Mitarbeitern herbeizuführen, um dann die entsprechenden Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Dieser Tage hat sich die Gewerkschaft Verdi mit dem SRH-Konzern auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Wie stehen Sie dazu?

Nach meinem Dafürhalten wurde von den beiden Tarifvertragsparteien eine ausgewogene Lösung gefunden. Gerade mittelgroße Krankenhausträgergesellschaften wie die SRH Kliniken, die zudem eine Konzentration auf Baden-Württemberg und Thüringen haben, sind in der Lage, auf die Anforderungen ihrer Mitarbeiter spezifischer reagieren zu können. So wurden etwa in den diesjährigen Tarifverhandlungen Tarifsteigerungen, die nur für eine bestimmte Mitarbeitergruppe vorgesehen waren, auf einen größeren Kreis ausgeweitet, um auch zukünftig eine ausgewogene Verteilung der Mitarbeiter auf die verschiedenen Aufgaben- und Leistungsbereiche gewährleisten zu können. Zudem sind die Tarifverträge auf eine langfristige Bindung der Mitarbeiter ausgelegt, was sich etwa durch eine größere Gehaltssteigerung in den Erfahrungsstufen der verschiedenen Vergütungsgruppen widerspiegelt. Bereits in früheren Verhandlungen wurden auch hohe Jubiläumszuwendungen vereinbart. Insgesamt wird der Tarifabschluss die Kliniken aber wirtschaftlich vor größere Herausforderungen stellen, da die Steigerung nicht in dieser Höhe erwartet wurde, und demzufolge auch nicht in der Wirtschaftsplanung abgebildet ist. Die Fragen stellte Marcella Danner, Redakteurin des Schwarzwälder Boten.