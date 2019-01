Oberndorf a. N. Können Projekte verwirklicht werden?

Oberndorf. Der Haushalt 2019 stehe unter einer besonderen Herausforderung, sagte Dieter Rinker (Freie Wähler). In Zeiten bester Konjunkturlage zeigten sich auch der Bundeshalt und jener des Landes Baden-Württemberg auf einem rekordverdächtigen Niveau. Im Gegensatz zu Bund und Land müsse die Stadt Oberndorf jedoch diesmal mit Krediten in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro planen. Wenn – wie in den vergangenen Jahren – nur die Hälfte der Planungen realisiert würden, könne man zwar ohne höhere Verschuldung abschneiden. Am Jahresende werde so der Mangel zum kleinen Erfolg.

80 Prozent des Haushaltsvolumens, so Rinker, müssten zum Erhalt und Betrieb der städtischen Verwaltung und deren Einrichtungen aufgewendet werden. Im investiven Bereich – der Kür sozusagen – könne mit einem immensen Mitteleinsatz von nahezu 17 Millionen Euro nur den nötigsten Dingen, überwiegend umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, nachgegangen werden. Das zwinge zu hohen Verpflichtungsermächtigungen in zukünftige Haushalte, deren Rahmenbedingungen man aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nicht abschätzen könne.

"Wir sollten den Mut haben, Dinge, deren Realisierung aus sächlichen oder finanziellen Gründen nicht absehbar sei, auf Eis zu legen. Solange die Bebauung des Brauerei-Areals nicht in trockenen Tüchern sei, machten weitere Entscheidungen zur Talplatzentwicklung keinen Sinn.