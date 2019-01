Oberndorf a. N. Kochen, probieren, informieren

Oberndorf/Sulz. Fachlehrer geben an diesem Nachmittag erschöpfend Auskunft über die zweijährige Berufsfachschule (Wirtschaftsschule/Hauswirtschaft), die zum Abschluss der Fachschulreife führt, das kaufmännische Berufskolleg mit dem Ziel des Abschlusses der Fachhochschulreife und auch über das Berufliche Gymnasium (Wirtschaftsgymnasium), das mit der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) abschließt.

Auch über den Ausbildungsgang "AV-dual" (Ausbildungsvorbereitung dual) können sich Interessenten informieren. Dieser hat das Ziel, jedem Jugendlichen individuell den bestmöglichen Schulabschluss und einen raschen Übergang in eine duale Ausbildung zu ermöglichen.

Insbesondere am Standort Oberndorf erhalten die Besucher Informationen über die einjährige Berufsfachschule Metall, die der Grundbildung eines Ausbildungsberufs im Metallgewerbe entspricht, und über die Fachschule für Technik (Fachrichtung Elektrotechnik & Automatisierungstechnik/Mechatronik in Teilzeit oder Vollzeit). Die Berufsfachschule für Wirtschaft und Hauswirtschaft, die zur Fachschulreife (Mittlere Reife) führt, wird an diesem Tag auch ihre neue Lehrküche präsentieren. Sowohl der Küchen- als auch der Theorieraum waren in die Jahre gekommen und wurden jetzt mit einem finanziellen Aufwand von 90 000 Euro vom Landkreis Rottweil grundlegend saniert und modernisiert.