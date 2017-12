Oberndorf a. N. Kleiner, aber feiner Chor

Pfarrer Ramesh Lakshmanan, der örtliche Begleiter Bochingens, war erst am Nachmittag – aus Indien kommend – in Frankfurt gelandet. Lebhaft erzählte er aus seiner Heimat, wo er im nächsten Jahr, wenn er die Seelsorgeeinheit Oberndorf wieder verlässt, ein Laienausbildungszentrum aufbauen und leiten will.

Dieter Schoch muss eine Auszeit nehmen

Advent und Weihnachten gehöre in seiner Heimat zusammen, werde als "lange Zeit der Freude" wahrgenommen, die in enger Beziehung stehe mit "Geben und Bekommen in einer sich bedingenden wechselseitigen Freude".

Wolfgang Jauch hatte noch eine nachdenkliche Geschichte über die "Offene Türe" dabei, und lustig ging das Zusammensein zu Ende mit dem unterhaltsamen "Schrottwichteln". "Ich vermisse das Singen so sehr," meinte Dieter Schoch, der an diesem Abend mit dabei war, worüber sich alle sehr freuten. Als Triebfeder und unermüdlicher Motor hat er viele Jahre als geschäftsführender Vorsitzender dem Kirchenchor von Sankt Mauritius die Richtung vorgegeben, Impulse gesetzt, durch die kirchlichen Umstrukturierungen gelenkt und die Beziehung zu den wechselnden Präses gepflegt. Krankheitsbedingt befindet sich Dieter Schoch in einer Auszeit.

Da man nicht wisse, was die Zukunft sowohl für den Tenorsänger als auch für den gesamten Chor bringe, nutze Jauch die Gelegenheit, seinem Vorgänger im Amt mit einem Geschenk zu danken und ihn mit Genesungswünschen in die nächsten Monate zu verabschieden.