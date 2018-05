Oberndorf a. N. Kleidung für den schmalen Geldbeutel

Oberndorf. Jeden Montag von 17 bis 19 Uhr können im Lager der "Offenen Hände" im ehemaligen Lehrerwohngebäude in der Lindenstraße Kleider- und Materialspenden abgegeben werden. "Es war uns von Anfang an wichtig, dass diese Spenden nicht nur den Flüchtlingen, sondern allen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, zugute kommen", betont Eva Scherer.

Ein Teil der abgegebenen Kleidung wird deshalb der AWO weitergereicht. Und die bestückt am Schuhmarktplatz ihren Second-Hand-Laden mit den Sachen. Wer einen Ausweis für den Tafelladen vorweisen kann, kann im Second-Hand-Laden für die Hälfte einkaufen. Die gut erhaltene Kleidung sei jedoch ohnehin günstig, sagt Hans Häckel, Vorsitzender der Oberndorfer AWO.

Oben Möbel, unten Kleider