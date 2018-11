Oberndorf a. N. Klausurtagung findet fernab der Heimat statt

Die aktuelle Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu, und so waren die vier Tage im Zeichen von Kultur, Natur und Entspannung geradezu prädestiniert, in wechselnden Gesprächskonstellationen zusammenzufinden, um aus kommunalpolitischer Sicht den Blick zurück und in die Zukunft zu richten.

Diese Art Klausurtagung fern der Heimat findet jeweils zu Beginn und zum Ende einer Legislaturperiode statt mit dem Ziel, den Zusammenhalt in stressfreier, lockerer Atmosphäre zu fördern. So war man bereits in der vergangenen Legislaturperiode in Hamburg und Berlin unterwegs. Vor drei Jahren war Amsterdam das Ziel des Bochinger Ortschaftsrats, und nun entfloh man den grauen Novembertagen auf die Baleareninsel. Ob beim Frühstück oder Abendessen, beim Strandspaziergang, beim Cocktail oder während der Busfahrt – rege wurde die Gelegenheit wahrgenommen, sich auszutauschen. Mit dabei war auch Bürgermeister Hermann Acker.

Gemütlich ließ man es am ersten Tag anlaufen am Platja de Palma, der bei der morgendlichen Ankunft nahezu menschenleer und in Nebel gehüllt war. Doch mit den ersten Sonnenstrahlen kam Leben auf, und diese lockten auch die Ausflügler, Schuhe und Socken auszuziehen, um am Meeressaum entlangzuwandern. Am nächsten Tag ging es nach Palma zur Stadtbesichtigung. Die imposante Kathedrale La Seu, die Hafenpromenade, die verwinkelten Gassen, Kirchen und Stadtpaläste – die mallorquinische Hauptstadt faszinierte.