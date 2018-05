Im Anschluss an das Hochamt, das an Fronleichnam um 9 Uhr beginnt, und die darauf folgende Prozession findet rund um die Sankt-Mauritius-Kirche bereits zum 22. Mal das Kirchplatzfest statt. Unterhaltung gibt es zum Frühschoppen durch den Musikverein Winzeln, nachmittags durch das Akkordeonorchester Fluorn-Winzeln. Es gibt Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Turnhalle statt. Foto: Trik