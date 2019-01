Oberndorf a. N. Kirchenpflege wird künftig zentralisiert

Zwei Jahre lang war Katja Mauth als Sekretärin in der Gemeinde tätig. Sie engagierte sich bei den vielfältigen Aufgaben im Pfarramt, unter anderem bei der Organisation der Organistendienste und der Erstellung des Gemeindebriefs. Durch die Mithilfe bei dessen Verteilung bleibe sie der Kirchengemeinde erhalten, freut sich Heinzmann. Die bisherige Kirchenpflegerin Traude Mangold habe sich mit großem Engagement und viel Sinn fürs Praktische um die Finanzen der Kirchengemeinde, des Kindergartens und der Kinderkrippe gekümmert. Auch Verträge, Haushaltspläne und Fundraising fielen in ihr Ressort. Traude Mangold verabschiedete sich von der Gemeinde mit den Worten, in Boll habe sie sich in einer Gemeinde befunden, in der man den lebendigen Glauben richtig spüren könne. Die Kirchenpflege für die Kirchengemeinden Aistaig, Boll-Bochingen, Oberndorf, Schramberg und Lauterbach sowie Sulgen wird unter einem Dach in Oberndorf vereint.