Oberndorf/Epfendorf Kirche will sich dem Wandel stellen

Zukunft der Kirche, die geistliche Ebene beschäftigt sich damit, wie Kirche in zehn Jahren aussehen kann. Neben der Frömmigkeit steht auch die Spiritualität im Fokus, betont Pfarrer Ramesh Lakshmanan. "Der Glaube als Lebenshilfe in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben" ist hierbei ein Schlagwort.

Die dritte Projektgruppe beschäftigt sich mit der Liturgie. Dabei gelte es, jene Kirchgänger, für die die festen Regeln der Gottesdienste wichtig sind, nicht zu vernachlässigen und dennoch Möglichkeiten einer vielfältigen und lebendigen Gestaltung zu finden.

Über den Tellerrand hinaus blickt die vierte Projektgruppe I nnovation in der Kirche. Sie behandelt auch weltkirchliche Aspekte.

Schließlich nützt die schönste Analyse nichts, wenn sie nicht kommuniziert wird. Deshalb ist die fünfte Projektgruppe für die Kommunikation zuständig. Und zwar nach innen als auch nach außen.

Angesichts sinkender Zahlen bei den Gottesdienstbesuchen ist es Diakon Thomas Brehm dennoch wichtig zu betonen "Wir rekrutieren nicht". Kirche spiele sich in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ab. Sei es im Verein, in der Familie oder im sozialen Engagement in Hilfsorganisationen. Das müsse wertgeschätzt werden. Aus der einstigen Volkskirche müsse eine Kirche im Volk werden.

Elisabeth Bernd nennt als Beispiel etwa das "Flüchtlingscafé" in Epfendorf. Die Zeit, die Menschen dort gemeinsam verbrächten, sei eine wertvolle Zeit, betont sie.

Doch obgleich die Kirche eine Plattform für Menschen bieten wolle, die nicht ins Gotteshaus kommen, ersetze das den Gottesdienstbesuch nicht, rückt Pfarrer Ramesh Lakshmanan richtig. Vielmehr gehe es um Ergänzungen, nicht um Alternativen.

Bis zum Herbstende wollen die Projektgruppen ihre Arbeit erledigt haben, dann kann die Seelsorgeeinheit Oberndorf mit Phase drei beginnen – mit der Umsetzung. Denn, so lautet die hoffnungsfrohe Botschaft aus Rottenburg: "Wandel ist möglich". Wer sich an den Projektgruppen beteiligen möchte, kann sich an das katholische Pfarramt in Oberndorf, Telefon 07423/8 75 80, oder per E-Mail direkt an Pfarrer Schwer martin.schwer@drs.de wenden.