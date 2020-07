Oberndorf a. N. Kindergarten St. Raphael bleibt nach Corona-Fall zu

Das hofft nun nicht nur die Gemeinde, sondern auch die Elternschaft. Sie wurden am Freitagvormittag von der Kindergartenleitung informiert und zeigten sich laut Pastoralreferentin "mehrheitlich sehr verständnisvoll und dankbar", dass es gleich Konsequenzen gab und der Schutz der Kinder im Vordergrund stand. "Andererseits ist uns bewusst, dass es derzeit nicht einfach ist für die Eltern. Der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen läuft ja noch nicht so lange. Ein paar Eltern haben auch kurz durchatmen müssen", sagt Dlugosch.

Es wird zweimal getestet

Nun haben die vom Gesundheitsamt koordinierten, umfangreichen Testungen begonnen. "Nachdem wir am Freitag die Meldung bekommen haben, haben wir Kontaktpersonen ermittelt und sie in Kategorien eingeteilt", berichtet Petra Sostak, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes Rottweil. Alle Erzieherinnen und die meisten Kinder seien noch am Freitag getestet worden. Die Ergebnisse seien unauffällig. Zuweilen wird zweimal getestet. Die Befunde werden in diesen Tagen erwartet.

Entwarnung gibt das Gesundheitsamt trotzdem noch nicht: Alle Personen der Kontaktstufe 1 werden Ende der Woche noch einmal getestet. "Es kann sein, dass wir im er­sten Durchlauf noch nichts finden, im zweiten aber ein anderes Ergebnis haben. Deswegen machen wir den Re-Test", führt Sostak aus. Unabhängig davon bleiben alle Personen, die als enge Kontakte eingestuft worden sind, 14 Tage nach dem letzten Kontakt mit dem infizierten Kind in Quarantäne.

Für die Quarantäne-Regelung ist das Ordnungsamt der Stadt Oberndorf zuständig. Bürgermeister Hermann Acker erläutert, wer im aktuellen Fall betroffen ist: "Quarantäne (häusliche Absonderung) ergeht gegen die infizierte Person. Weitere Verfügungen erfolgen gegen Personen, die nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes einen nahen Kontakt hatten. Neben allgemeinen Kontakten ist in diesem Fall die ganze Kindergartengruppe betroffen." Die entsprechenden Bescheide wurden am Montag vom Ordnungsamt zugestellt.