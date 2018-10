Oberndorf a. N. Kindergarten St. Martin zu klein

Laut Hochbauamtsleiter Harald Ginter gehe das nicht anders, da die komplette Infrastruktur – wie etwa sanitäre Anlagen – lahmgelegt werden müsse. Bürgermeister Hermann Acker fügte an, das evangelische Gemeindehaus allein werde für den Übergang nicht reichen. Man müsse auch Gespräche mit der katholischen Kirchengemeinde führen.

SPD-Fraktionschefin Ruth Hunds merkte an, man stoße womöglich bald wieder an die Kapazitätsgrenzen. Eine größere Erweiterung, so Ginter, sei jedoch nicht sinnvoll. Mit fünf Gruppen sei die Obergrenze eines Kindergartens eigentlich erreicht.

Die Finanzierung der 1,5 Millionen Euro für den An- und Umbau soll auf die Jahre 2019/20/21 verteilt werden. Für jeden neuen Platz für Kinder unter drei Jahren in einem Neubau ist eine Förderung in Höhe von 12 000 Euro zu erwarten (maximal 120 000 Euro pro Gruppe). 1000 bis 7000 Euro an Fördermitteln gibt es für jeden anderen neu geschaffenen Platz durch Umbau im Bestand. Mit diesen Erkenntnissen gehen die Stadträte in die anstehenden Haushaltsberatungen. Wird das Projekt in den Haushalt aufgenommen, sollen die Arbeiten Anfang 2020 ausgeschrieben werden. Man geht von einem Jahr Bauzeit aus.