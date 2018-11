Oberndorf a. N. Kinderaugen zum Strahlen bringen

Das Amt für Soziales der Stadtverwaltung Oberndorf ermittelt im Vorfeld Kinder, die für die Aktion in Frage kommen. Diesmal wurden 152 Mädchen und Jungen angeschrieben. Sie durften einen Wunsch einreichen, der auf einen Stern geschrieben wird. Dieser ist gleichzeitig mit einer Nummer versehen, die dem jeweiligen Kind zugeordnet ist. Damit die Anonymität gewahrt ist, kennt nur das Amt für Soziales die Zuordnung. Weiter wurde geprüft, ob das Wertlimit von 30 Euro nicht überschritten ist und es sich nicht um ausgeschlossene Wünsche wie Kriegsspielzeug, DVD, CD oder Videospiele handelt. In diesem Jahr haben die ehrenamtlichen Helfer der Initiative "Offene Hände" die Sterne gebastelt und somit ihren Beitrag zu der Aktion geleistet. Die Initiatoren freuen sich, dass Eva Scherer sich mit ihrem Team wieder einbringt.

Die Bäume mit den Wunschsternen stehen nun vom kommenden Montag, 26. November, bis Mittwoch 12. Dezember, in den Kreissparkassenfilialen auf dem Lindenhof und in Bochingen sowie bei der Volksbank in der Oberstadt und warten auf Abholung.

Wie im vergangenen Jahr sind wieder das Alter und das Geschlecht des Kindes aufgeführt.