Oberndorf a. N. Kinder an der Presse

Fest verankert im Leitbild ist die "Naturverbundenheit", und so bietet sich die reiche Obsternte in diesem Jahr geradezu an, das Thema "Nachhaltigkeit" in ökologischer Hinsicht kindgerecht zu bearbeiten. Situatives Handeln ist gefragt, wenn es um den Gesamtkomplex Natur geht, da diese sich nicht von Menschenhand beeinflussen lässt. Kirschen, Zwetschgen und Äpfel – im Garten von Erzieherin Sonja Gaberle gab es genügend von den süßen Früchten, die sie für die Projekte zur Verfügung stellte. Aus den Kirschen wurde Marmelade gemacht für das Frühstück, das jeden Freitag im Kindergarten stattfindet.

Die Zwetschgen wurden so verzehrt, zu Kuchen verarbeitet und auch an die Eltern verschenkt. Von der Bochinger Gutenbergschule hat man Apfelschredder und Saftpresse ausgeliehen und so die Äpfel zu Apfelsaft verarbeitet. Das Mitmachen hat den Kindern viel Freude bereitet.