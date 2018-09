Oberndorf a. N. Keine Angst vor der letzten Tür

Doch nicht immer müssen es Gespräche über die Höhen und Tiefen des Lebens sein. Manchem Sterbenden reicht das Gefühl, nicht allein zu sein. "Oft reicht es, einfach da zu sein", meint Rainer Schönert. Wie lange man den Menschen begleitet, ist ganz unterschiedlich. Während Heinzelmann jemanden einmal lediglich eine Viertelstunde begleiten konnte, bevor es soweit war, hat Rainer Schönert seinen Schützling zweieinhalb Jahre begleitet. "Anfangs hieß es, dass er noch etwa fünf Wochen hat, doch dann ist er wieder aufgeblüht und körperlich fitter geworden", erinnert sich Rainer Schönert. Auch bei der Abwicklung nach dem Tod helfen die Begleiter. Denn die Angehörigen stehen oft noch neben sich und sind aufgelöst.

Religion spielt keine Rolle

Wichtig ist den Begleitern auch, dass Religion keine Rolle spielt. "Wir gehen dahin, wo wir gebraucht werden. Da geht es um den letzten Weg, den man zusammen gehen kann", sagt Schönert. Und den könne man durchaus auch mit Freude erleben, wie ihm mancher Sterbende gezeigt habe. "Es gibt Menschen, die einfach entscheiden, dass sie gehen wollen und dabei keinerlei Angst empfinden", meint er. Sich auf den Tod vorbereiten? Das ist nach Meinung der Sterbebegleiter möglich. "Der Prozess reicht von ›Was will ich noch tun und klären‹ bis zur letzten Lernphase über das eigene Leben. Wir sind lediglich der Adressat, der Spiegel", erklärt Schönert. Ihr Mann sei am Ende seines Weges ganz ruhig gegangen, meint Lesny. Sie bedauert, dass sie sich der Gruppe nicht schon früher angeschlossen hat.

Was die Begleiter durch ihre Arbeit auch gelernt haben, ist, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinander zu setzen. "Wir leben so material­­bezogen, als ob uns das alles nichts angeht, als könnten wir nicht sterben. Man schiebt es weg. Das geht so einfach. Es geht uns einfach fantastisch. Und irgendwann überfällt uns die Situation", meint Rainer Schönert. Umso wichtiger sei es, die eigene Endlichkeit zu thematisieren. So lasse sich der Tod ein Stück weit vorleben. "Ich will das Thema sehen und spüren. Ich will keine Angst vor der letzten Tür haben", sagt er. Und so schlimm ihre Verluste auch gewesen seien, meint Sylvia Korn, sie wolle sie nicht missen. "Wer einen Verlust erlebt hat, sieht die Welt anders." Und auch wenn es mal an die Substanz gehe, sei die Arbeit als Trauer- und Sterbebegleiter eine erfüllende Aufgabe. "Wir können Freude weitergeben, und bekommen gleichzeitig so viel zurück", fasst Regula Baum es zusammen.

Weitere Informationen: Die ökumenische Hospizgruppe ist unter Telefon 07423/9 50 95 66 oder per E-Mail an Hospiz@sozialstation-oberndorf.de erreichbar. Die angeschlossene Trauerbegleitungsgruppe erreicht man unter Telefon: 07423/9 50 95 55