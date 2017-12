Oberndorf a. N. Kein Feuer: Kaminrauch ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein Bochinger Feuerwehrmann hatte auf dem Weg zur Arbeit eine starke Rauchentwicklung in der Rosenfelder Straße wahrgenommen und alarmierte seine Kollegen. Die Oberndorfer Wehr rückte gegen 6 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften an. Auch die Polizei war vor Ort.

Ein Feuer suchten die Wehrmänner in der Dunkelheit indes vergebens. Denn obgleich es qualmte, war der Grund dafür kein Brand. Wie der designierte Oberndorfer Stadtbrandmeister Manuel Suhr dem Schwarzwälder Boten sagte, wurde aufgrund der Wetterlage der Rauch, der aus dem Kamin aufstieg, nach unten gedrückt. Bei einer Inversionswetterlage schieben sich wärmere über kalte Luftmassen in Bodennähe. Damit ist das Temperaturgefälle umgekehrt zum Normalfall (das lateinische inversio bedeutet umgekehrt). Dies hat zur Folge, dass der Kaminrauch nicht nach oben abzieht, sondern in Richtung Boden absinkt.