Einen schönen Tag am Bodensee hat die Kegelgruppe Kurvenfeger aus Beffendorf verbracht. Alle zwei Wochen werden am Sonntagabend die Turnschuhe geschnürt, dann wird gekegelt. Mittlerweile sind drei Generationen beieinander, die Ältesten kegeln fast ein halbes Jahrhundert. Die Kegelkasse wurde geleert, man fuhr gemeinsam an den Bodensee und verbrachte bei traumhaftem Wetter ein paar schöne Stunden. Eine Schifffahrt von Überlingen, vorbei an der Klosterkirche Birnau, der Insel Mainau, den Pfahlbauten in Unteruhldingen und wieder zurück nach Überlingen, stand am Morgen auf dem Programm. Danach ging’s am Seeufer entlang nach Radolfzell. Ein Stadtbummel und natürlich noch ein Eis rundeten einen gelungenen Tag ab. Foto: Kegelgruppe