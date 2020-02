Oberndorf a. N. Katzenstation öffnet nach Wasserschaden wieder

Wichtige Arbeit

Wenn alles wieder hergestellt ist, kann die Katzenstation in Betrieb genommen werden. Die Wohnung, in der sie beherbergt ist, wird dem Verein von der Kommune zur Verfügung gestellt. Man leiste dafür eine "wichtige Arbeit", erklären die Vereinsverantwortlichen. Ansonsten wären die Städte und Gemeinden selbst in der Pflicht, "Streuner" einzufangen und sich um Fundtiere zu kümmern. Das Einzugsgebiet der Oberndorfer Tierschutzvereins reicht bis Epfendorf, Fluorn-Winzeln und Dornhan.

Einen ersten Bewohner hat die Katzenstation übrigens schon. Ein wohlgenährtes "Tigerle" ist dieser Tage dem Roten Kreuz zugelaufen und hat in der Rettungswache des DRK in der König-Wilhelm-Straße Zuflucht gesucht. Das Team der Rettungswache machte seinem Namen alle Ehre und hat sich lieb um die Mieze gekümmert, berichtet Sandra Kopf. Und der neue Oberndorfer Tierarzt habe sich das Tier unentgeltlich angesehen.

Inzwischen ist es Kopf gelungen, das Tier einzufangen. Sie ist sich sicher, dass jemand die verschmuste Katze vermisst. Die Besitzer können sich bei ihr melden. Ebenso weitere ehrenamtliche Helfer für die Katzenstation. Sandra Kopf ist unter Telefon 0151/21 42 03 08 zu erreichen. Wer für die neue Küche in der Station spenden will, ist bei ihr ebenfalls richtig.