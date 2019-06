Oberndorf a. N. Kanalarbeiten: Vorzeitige Ausschilderung verwirrt

Oberndorf - Die vorzeitige Ausschilderung der Wettestraßen-Sperrung hat am gestrigen Mittwoch für Verwirrung unter den Verkehrsteilnehmern gesorgt. "Wegen Kanalarbeiten im Bereich der Wettestraße, Einmündung Obertorplatz, wird die Straße am Donnerstag, 13., und Freitag, 14. Juni, für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird talwärts großräumig über Hochmössingen und Weiden nach Oberndorf umgeleitet." So teilte es die Stadtverwaltung per Pressemitteilung und auf ihrer Homepage bereits vergangene Woche mit. Allerdings wurden die Umleitungs- und Durchfahrt-Verboten-Schilder bereits gestern aufgestellt. Die Autofahrer, die sich auf den heutigen Donnerstag eingestellt hatten, waren verunsichert, welche Strecke sie nun nutzen dürfen. Beim Wöhrd knubbelte sich der Verkehr, kurzzeitig gab es ein veritables Chaos.