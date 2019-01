Oberndorf a. N. Jungschütze erzielt persönlichen Rekord

Bei diesen Meisterschaften starten an zwei Tagen rund 400 Bogenschützen in verschiedenen Alters- und Bogenklassen. Geschossen wird in der Halle auf eine Entfernung von 18 Metern. Je nach Altersklasse ist die Scheibengröße angepasst. Insgesamt werden 60 Pfeile geschossen, was im Idealfall ein Höchstergebnis von 600 Ringen ergeben würde. Die beste Platzierung erkämpfte sich Tobias Gubler in der Schülerklasse Compound. Er stand am Ende auf dem Treppchen und bekam überglücklich die Silbermedaille für die württembergische Vize-Meisterschaft. Mit 525 Ringen erzielte er sein bisher persönliches Bestergebnis.

Mit dem Olympischen Bogen gingen Angelina Di-Sclafani und Elias Menzel an den Start.

Angelina Di-Sclafani sicherte sich in der Schülerklasse B-weiblich mit 494 Ringen einen sehr guten 4. Platz. Elias Menzel belegte in der Schülerklasse B mit 474 Ringen den 11. Platz.