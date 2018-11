Oberndorf a. N. Jeder Herzschlag ist ein Geschenk

Oberndorf-Beffendorf. "Herzschlag" ist der Titel des Musicals, das in der Festhalle vom Projektchor des Vereins "Adonia" aufgeführt wurde. Lazarus, seine Schwestern Maria und Marta und Jesus, der im Stück Immanuel heißt, sind ganz gewöhnliche Jugendliche, die auch Mal laut Musik hören und im Jugendclub abhängen. Sie haben Internet und Smartphone – doch als Immanuel dringend gebraucht wird, ist er nicht erreichbar. Lazarus wird mit Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Schwestern eilen hinterher und sind sich sicher: Nur einer kann helfen, Immanuel, der Wunderheiler. Von ihm will der Arzt nichts wissen. Und so befinden sich die Schwestern zwischen Hoffen und Bangen.

"Herzschlag" reißt die Zuschauer im wahrsten Sinne des Wortes von den Sitzen. Zu Beginn durfte das Publikum aufstehen und beim Mitmachen sogar Erste Hilfe leisten. Mit dem Song "Notfall" übten Sänger gemeinsam mit dem Publikum tanzend und singend lebensrettende Sofortmaßnahmen. Das nächste Lied: "Jeder Herzschlag ein Geschenk" - trifft besonders auf Lazarus zu, der noch immer auf der Intensivstation liegt.

Maria und Marta befinden sich mitten im Krankenhausalltag, genervte Schwestern, gestresste Ärzte, und niemand will so richtig Auskunft geben. Die beiden Schwestern sind sich sicher, dass nur Immanuel helfen kann. Als Lazarus stirbt, trägt auch das Bühnenbild Trauer, ganz in schwarz ist der Hintergrund, die anfänglich weißen Umhänge der Sänger sind nun dunkel. Hoffnungslosigkeit und Trauer machen sich breit, was in dem Lied "Zu Spät" zum Ausdruck kommt. "Es ist aus und vorbei, Herzschlag weg, der Tod ist das Ende", heißt es da. Doch dann die unerwartete Wende. Immanuel erscheint, nachdem Lazarus vier Tage Tod ist, und erweckt ihn zum Leben. Das Ende wird zum Anfang. "Wahnsinn", stimmt der Chor ein Jubellied an.