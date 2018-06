Oberndorf a. N. Jannika Hofmann ist nicht zu schlagen

200 Turner müssen an drei Geräten zeigen, was sie können

Die rund 20 Helfer um Abteilungsleiterin Simone Hofmann und die stellvertretende Abteilungsleiterin Bianca Schmidt zeigten sich gut organisiert und waren voller Motivation bei der Sache. Denn es mussten nicht nur ungefähr 400 Personen bewirtet und in der Halle die Geräte aufgebaut werden, sondern es bedurfte des Einsatzes eines Kleinlasters, um die in der Neckarhalle nicht vorhandenen Geräte aus umliegenden Turnhallen herbeizuschaffen.

Bei schweißtreibenden Temperaturen fanden dann die Wettkämpfe statt. Hierbei mussten die 200 Turner nicht nur an drei Turngeräten zeigen, was sie im Training gelernt haben, sondern sich auch in drei leichtathletischen Disziplinen messen. Alles lief reibungslos und verletzungsfrei ab, und so konnte man sogar eine halbe Stunde früher als geplant mit der Siegerehrung beginnen.