Dass die Jahrgänger von 1938 gerne mit Partnern feiern, zeigt sich darin, dass sie sich in den vergangenen Jahren gern zu einem Fest im kleinen Rahmen getroffen haben. Nun fand das 80er-Fest vor dem Gottesdienst in der Katholischen Kirche St. Otmar in Hochmössingen statt. Dort trafen sich die Jahrgänger zum Gedenken der verstorbenen Jahrgänger und legten dann eine Schale am Friedhofkreuz ab. Nach dem feierlichen Gottesdienst stand das Mittagessen im "Löwen" in Marschalkenzimmern auf dem Programm. Ein gemütlicher Nachmittag, bei dem alte Erinnerungen aufgefrischt wurden, rundete das gelungene Fest ab. Foto: Moosmann