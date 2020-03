Oberndorf a. N. Influenza: Erhöhte Zahlen im SRH-Krankenhaus

"Insgesamt zeigt sich ein für die Jahreszeit normaler Anfall an stationär aufzunehmenden Patienten, es zeigt sich aber ein erhöhtes Aufkommen an Patienten mit Influenza A und B", bestätigt Jochen Glöckner, Geschäftsführer des Oberndorfer SRH-Krankenhauses. Dass mittlerweile sogar Betten knapp würden, wie vereinzelt zu hören ist, sei jedoch nicht der Fall. Es werde genau geschaut, welche Patienten aktuell mit relevanten Symptomen im Krankenhaus behandlungsbedürftig sind. Die Behandlung erfolge "symptombezogen" mit entsprechender Schutzkleidung.

Immer wieder kommt es vor, dass Betroffene - so wie die eingangs erwähnte Oberndorferin - sogar gegen Influenza geimpft sind. In der Tat gebe es unterschiedliche Virenstämme der Influenza, so Glöckner. In Baden-Württenberg wurden für die Saison 2019/29 bis Ende Februar insgesamt 14 425 Fälle registiert.

Derzeit gibt es am SRH-Krankenhaus viele Nachfragen von verunsicherten Patienten, sagt Glöckner. Für ihn sei deshalb wichtig, auch über die Presse Grundinformationen an die Bevölkerung weiterzugeben.