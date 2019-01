Oberndorf a. N. In Boll sind viele zu schnell unterwegs

Stoßzeiten waren um 6 Uhr, 14 und 16 Uhr auszumachen. An vier Werktagen fuhren 35 Lkws aufwärts und 149 Großfahrzeuge abwärts, darunter etwa 120 Linienbusse, die nur in einer Richtung verkehren. Generell werde aufwärts schneller gefahren als abwärts, wo an zwei Einmündungen Vorfahrt gewährt werden muss.

Gegen die Aufstellung von Pflanzkübeln sprach sich Armin Hug aus. Die Sicht auf spielende Kinder würde verdeckt, es gebe Probleme beim Winterdienst, und "das dauernde Anfahren, und Abbremsen" sei "auch nicht besser".

Das Gremium war sich einig, dass häufigere Radarkontrollen das einzige Mittel gegen Geschwindigkeitsübertretungen seien. "Wenn Tempo 30 nicht hilft, müssen wir Tempo 20 einführen", lautete ein Kommentar. Um den kompletten Verkehr Richtung Gewerbegebiet zu erfassen, steht eine weitere Messung in der Härlestraße an.

Ein zusätzliches Durchfahrtsverbotr für Lastwagen mit dem Zusatz "Anlieger frei" wäre laut Schittenhelm am oberen Ende der Steigstraße durchaus sinnvoll, da dies auch von unten her kommend gilt. Unterschiedliche Meinungen und Bedenkzeit bis zur nächsten Sitzung gab es für die Überlegung, ob das Schild "Durchfahrt verboten" vom Ende des Bippus-Werksgeländes Richtung Birkenwäldle versetzt werden soll, um offiziell Zufahrt bis zum Wanderparkplatz am Waldrand oberhalb der Schillerhöhe zu gewähren.