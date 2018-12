Oberndorf a. N. Immer wieder wüten Vandalen in Bochingen

Immer wieder müsse sie mit dem Zerstörungswillen so mancher Zeitgenossen umgehen. Gerade einmal zwei Wochen sei es her, dass der Sockel ihres Hauses neu gestrichen werden musste – infolge verschiedenster Hinterlassenschaften nächtlicher Heimkehrer. Auch Blumen müsse sie immer wieder nachpflanzen, da diese regelmäßig ausgerissen werden. Am Samstagmorgen erreichte die Ladenbesitzerin der Anruf, dass der Christbaum im Eingangsbereich des Bekleidungsgeschäfts umgestoßen und die Treppen hinuntergeworfen wurde. Kaputte Christbaumkugeln auf dem Vorplatz und am Straßenrand der Ortsdurchfahrt.

"Sinn- und hirnlos und erfahrungsgemäß unter starker Alkoholeinwirkung", würden solche Dinge passieren, meint Schreiber.

Der jüngste Vorfall zeuge zusätzlich von Respektlosigkeit gegenüber einer Tradition und habe das Fass zum Überlaufen gebracht. "Jetzt will und kann ich einfach nicht mehr", sagte Schreiber.