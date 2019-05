Thomas Jäger vom Tiefbauamt stellte im Gremium die einzelnen Maßnahmen kurz vor. Am Parkstreifen in der Brandeckerstraße müssen die Randsteine raus. Sie haben begonnen, sich zur Seite zu neigen. Dann wird der Belag abgefräst, um zu sehen, woher die Bewegung kommt, so Jäger.

Auf dem Lindenhof gibt es in der Von-Gunzert-Straße "einen sehr lebendigen Belag". Auch dort soll die Straßenoberfläche gerichtet werden. Der geplante Bau der Gastronomie-Gebäude auf dem angrenzenden Grundstück tangiere diese Maßnahme nicht. Die schweren Baustellenfahrzeuge dürften ohnehin nur auf dem Baugrundstück fahren, erklärte Jäger.

Baumwurzeln heben Belag