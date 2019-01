Oberndorf a. N. Ihr Einsatz lindert die Not der Menschen

Anschließend erzählte Jijo Joseph, Lehrer aus dem südindischen Bundesstaat Kerala, der hier gerade ein soziales Jahr absolviert und im Seniorenzentrum Raphael und im Tafelladen arbeitet, von seiner Heimat. Von Indien nach Chile führte dann Wolfgang Hauser. Ein Besuch bei Schwester Karoline Mayer in Santiago de Chile zeige, welche Wirkung die Arbeit einer unerschrockenen und doch einfühlsamen Frau haben kann. In einem Armenviertel von Santiago, setzt sie auf Prävention. Mit der "Fondacion Christo vive" habe sie ein Werkzeug geschaffen, durch das sie mit Regierungsstellen zusammenarbeiten kann. "Die Armen haben ein Recht, würdig zu leben", sei ihr Ansatz, so Hauser. Schwester Karoline habe eine eigene Schule für Pflegekräfte aufgebaut, deren Besuch kostenlos ist. Besonderes Gewicht lege sie darauf, jungen Menschen eine Berufsausbildung vermitteln zu können. Ein Traum wäre für sie, dass gut ausgebildete Jungrentner aus Europa für einige Jahre nach Chile kommen, um dort Schulabgängern eine technische Ausbildung zu vermitteln. "Ein Stück chilenischen Himmel", Lapislazuli-Kreuze aus der Werkstätte von Schwester Karoline Mayer, hatte Wolfgang Hauser mitgebracht.