Oberndorf a. N. Ideelle und finanzielle Förderung

Oberndorf-Beffendorf. Zur Hauptversammlung des Fördervereins der Hagen-Henker-Zunft Beffendorf begrüßte der Vorsitzende Jürgen Szameitat zahlreiche Besucher im Zunftraum. In seinem Bericht ging er Vorsitzende unter anderem darauf ein, dass man nun bereits zweimal das Narrenwochenende in der neuen Halle gefeiert habe und dass sich diese bewährt habe. Es sei einfach schön, in dieser Halle zu feiern. Szameitat bedankte sich bei den Mitgliedern des Fördervereins und der Narrenzunft für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr sowie für das gute Miteinander.