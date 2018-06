Oberndorf a. N. Hotel Link wird Residenz im Garni

Oberndorf. Wie Andreas Bronner, Leiter der Sozialstation, im Pressegespräch berichtet, entstehen im Erdgeschoss Tagespflegeplätze. Zunächst sollen es zwölf an der Zahl sein, die von Montag bis Freitag belegt werden. Perspektivisch plane er mit 16 Plätzen – auch am Wochenende nutzbar. Die Tinte unter dem Kaufvertrag ist noch feucht, der Baubeschluss der Sozialstation taufrisch. Der Oberndorfer Zahnarzt Alexander Hopf tritt als Investor auf. Das bedeutet, er hat das ganze Gebäude gekauft. Nach einer Kernsanierung wird er dann das Erdgeschoss zum Selbstkostenpreis an die Sozialstation weiterveräußern. Das hat den Hintergrund, dass die Sozialstation erst dann kaufen darf, wenn die Fördermittel bewilligt sind – so sehen es die Förderrichtlinien vor. Zudem darf sie als gemeinnützige Einrichtung ohnehin nicht als Bauherr auftreten, erklärt Andreas Bronner. Die Anträge seien raus, und Bronner ist zuversichtlich, dass es Zuschüsse gibt. Denn diese Form der Betreuung entspreche dem politischen Willen. So könne in Zusammenarbeit mit einem ambulanten Pflegedienst eine optimale Versorgung gewährleistet werden, und die Menschen könnten länger in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben.

Wie ein Sechser im Lotto

"Dieses Gebäude für diesen Zweck zu finden, war ein Sechser im Lotto", betont Bronner. Zum einen liegt es nicht weit entfernt vom geplanten Neubau der Sozialstation im Schlehenweg. So können Synergieeffekte genutzt werden. Zum anderen biete ein bestehendes Haus wie das Hotel Link ein Ambiente, wie es ein Neubau auf der grünen Wiese nach Bronners Ansicht nie könne. Trotz der Kernsanierung bleibe doch der Charme erhalten, die Tradition werde in die Moderne geführt. Und für das Quartierkonzept, das Bronner umsetzen will, sei die zentrale Lage auf dem Lindenhof wichtig – nicht ab vom Schuss, sondern mittendrin. Der Mittagstisch ist offen, er kann also – nach Voranmeldung – von allen Bürgern genutzt werden.