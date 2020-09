Oberndorf a. N. Historiker soll Geschichte von Heckler beleuchten

Oberndorf - Der Oberndorfer Waffenproduzent Heckler&Koch hat sich am Montag neuerlich zu Transparenz im Umgang mit der eigenen Firmengeschichte bekannt. Man werde einen renommierten Historiker damit beauftragen, die Rolle der Gründer des vor 70 Jahren entstandenen Unternehmens zu beleuchten, hieß es bei Heckler&Koch. Am Wochenende waren schwere Vorwürfe gegen Edmund Heckler, Prokurist und Werksleiter sowie einen der Firmengründer, bekannt geworden: Heckler soll tief in Unrecht des NS-Regimes verstrickt gewesen sein.