Oberndorf a. N. Hier ist der Ofen aus

Oberndorf. Der Verkaufsraum dunkel, die Auslagen leer – als sich manch einer Ende vergangener Woche Brötchen, Snack oder süße Stückle bei der Bäckerei Storz in der Oberndorfer Hauptstraße holen wollte, stand er vor verschlossenen Türen. Eine Vorwarnung hatte es nicht gegeben, auch keine Erklärung. Lediglich einen Zettel an der Tür mit Dank für langjährige Treue und den Verweis auf die Filialen in Rottweil, Trossingen, Sulgen und Dunningen.