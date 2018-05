Oberndorf a. N. Helfer auf vier Pfoten im Einsatz

Nach bereits erfolgreich absolvierten Ausbildungskursen in den vergangenen Jahren, sind alle Teams – also Hund und Besitzer – im Einsatz.

Da die Nachfrage an Besuchshunden weiter steige, suchen der Verein der Hundefreunde Oberndorf interessierte Hundehalter, die sich mit ihrem Vierbeiner zu einem Besuchshunde-Team ausbilden lassen wollen. Wer also einen eigenen Hund und Interesse an der Arbeit mit Menschen hat, werde vom Verein auf die zukünftigen Aufgaben gut vorbereitet. Ob das Tier ein Mischling oder Rassehund ist, spiele hierbei keine Rolle. Ebenso sei die Größe des Hundes unwichtig, heißt es in einer Mitteilung.

Am Ende des Kurses steht eine Überprüfung des Besuchshunde-Teams an. Das Einsatzgebiet der Teams ist sehr breit gefächert und umfasst Einrichtungen wie Senioren- und Kinderheime, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten, Schulen sowie private Krankenbesuche – um nur einen Teil der Möglichkeiten zu nennen. Auch der Einsatz in Praxen für Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie ist denkbar. Bei Interesse und Fragen kann man sich an Ruth Eger, Telefon 07423/ 8 75 29 39, oder Sven Fröhlich, Telefon 0172/7 38 40 98, wenden. Eine Info-Veranstaltung findet am Samstag, 9. Juni, ab 15.30 Uhr auf dem Hundeplatz beim Wasserturm Beffendorf statt.