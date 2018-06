Oberndorf- Aistaig (cel). Das bekommt der Begriff "umwerben" doch gleich eine ganz neue Dimension. An der ehemaligen B 14 in Aistaig hat ein Galan seiner Angebeteten einen Heiratsantrag gemacht – auf einer Werbetafel. Gleich gegenüber arbeitet die Umworbene nämlich in der Metzgerei. Da kann sie nun jeden Tag auf das Ersuchen blicken. Ob sie ihren Verehrer erhört hat? Nun, soweit wir wissen, hat sie ja gesagt. Das Geld für die Reklame in eigener Sache war also gut angelegt.