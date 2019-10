Oberndorf a. N. Heckler & Koch will transparenter werden

In dieser Funktion berichte Seliger direkt an den Vorstand. "Ich freue mich sehr, dass wir für die Stärkung unseres eingeschlagenen Weges der Transparenz gegenüber Presse und Öffentlichkeit einen so einschlägig erfahrenen Bereichsleiter für uns gewinnen konnten", so Jens Bodo Koch, Vorsitzender des Vorstands der H&K AG. "Gemeinsam mit dem Kollegen Florian R. Bokermann, der als Leiter Public Affairs auch weiterhin unserer Ansprechpartner für politische Belange in Berlin ist, können wir nun dem hohen Interesse an unserem Unternehmen noch besser begegnen."