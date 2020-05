Oberndorf a. N. Heckler & Koch: Vergleich vor dem Arbeitsgericht

Im November 2019 hat das Villinger Arbeitsgericht dann entschieden, dass Stussak aus dem Betriebsratsgremium ausscheiden muss. Dies wollte er nicht auf sich sitzen lassen und legte Beschwerde gegen diesen Beschluss ein. Anders sah es nun wohl in der nächsten Instanz in Freiburg aus. Man habe sich darauf verglichen, dass Stussak aus gesundheitlichen Gründen sein Betriebsrats-Amt niederlege, so der Unternehmenssprecher. Das Arbeitsverhältnis besteht übrigens weiterhin.