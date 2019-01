Oberndorf a. N. Haushalt einstimmig verabschiedet

So wie sich die Oberndorfer Verwaltung und der Gemeinderat ein Amtsblatt vorgestellt hätten –­ mit Darstellungen und Berichten von Sitzungen oder Parteien – dürfte ein städtisches Amtsblatt nicht bestückt werden. Die CDU-Stadträtin stellte daher den Antrag, die 60 000 Euro, die für Druck und Redaktion eines Amtsblattes eingestellt sind, zu streichen. Einen Sperrvermerk zu setzen, bringe hier nichts. Das Urteil sei unmissverständlich.

Das sah Bürgermeister Hermann Acker anders. Das Urteil besage nicht, dass gar kein Amtsblatt herausgebeben werden dürfe. Die Stadt Oberndof befinde sich in dieser Sache noch in Abstimmung mit den Gremien des Städte- und Gemeindertags. Der Oberndorfer Gemeinderat habe mehrheitlich ein Amtsblatt haben wollen, und daran wolle die Verwaltungsspitze weiterhin festhalten. Gegen einen Sperrvermerk, bis alle Fragen geklärt seien, habe er nichts. Bei einer Streichung könne die Verwaltung jedoch nicht mitgehen, so Acker.

Der Antrag von Annette Elben wurde bei zwei Ja-Stimmen – von Annette Elben und CDU-Ratskollege Thorsten Ade – mehrheitlich abgelehnt. Einstimmigkeit herrschte hingegen im Gremium beim Folgeantrag, einen Sperrvermerk zu setzen.

Dem Antrag von CDU-Stadtrat Peter Gaberle, den Haushaltsposten im Etat des Wasserwerks in Höhe von rund 350 000 Euro für ein Notstromagregat mit einem Sperrvermerk zu versehen, wurde im Gremium ebenfalls einstimmig stattgegeben.

Und noch ein dritter Sperrvermerk findet sich im Haushalt 2019. SPD-Fraktionssprecherin Ruth Hunds hatte ihn auf die Abrisskosten (55 000 Euro) für die ehemalige Härdtner’sche Villa in der Wasserfallstraße beantragt. Ihr Antrag kam bei acht Nein-Stimmen knapp durch.

Alle drei Gemeinderatsfraktionen stimmten der Verabschiedung des städtischen Etats ohne Gegenstimme zu. Über die Haushaltsreden der Sprecher der Freie Wähler, der CDU und der SPD werden wir noch berichten.