Oberndorf a. N. Hauptamtsleiterin verlässt Epfendorf

Wie Bürgermeister Acker betont, ist die 49-jährige Diplom-Verwaltungswirtin mit ihrer langjährigen Berufserfahrung und der breitgefächerten Qualifikation prädestiniert für die neuen Aufgaben im Oberndorfer Rathaus.

Ziegler legte ihre Staatsprüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst 1994 an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl ab und trat anschließend als Hauptamtsleiterin in den Dienst der Gemeinde Epfendorf.