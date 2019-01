Oberndorf a. N. "Hat das Leben mehr zu bieten?"

Oberndorf/Kreis Rottweil. Zur Seite stehen dem rund 20 Mitarbeiter umfassenden Team der kommissarische Dekan und Schirmherr, Pfarrer Albrecht Zepf. Ein langer Atem war nötig, bis man nun im Januar 2019 auch im Dekanat Rottweil die Möglichkeit anbieten kann, sich "auf die Spur nach dem Sinn des Lebens zu begeben". Zurzeit laufen 66 000 Alpha-Kurse in 112 Sprachen in 169 Ländern, was dafür spricht, dass unzählige Menschen auf der Suche nach dem sind, was dem Leben Richtung und Tiefe gibt, was die Sehnsucht stillt und die innere Leere ausfüllt.

Fragen des christlichen Glaubens

Der Alpha-Kurs richtet sich an alle, die Antworten auf die grundsätzlichen Fragen des christlichen Glaubens suchen und es wagen wollen, den Glauben neu oder wieder zu entdecken, die Impulse für ihre Lebensgestaltung erwarten, die schlicht und einfach gemäß dem Leitsatz von Alpha "das Beste aus dem Leben machen" wollen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wo liegt die Bedeutung meines Lebens? Auf welches Ziel soll ich mich ausrichten? Solche entscheidenden Fragen des Lebens sollen ganz nah am Menschen und im Kontext der Frohbotschaft beleuchtet werden. Konfessionsunabhängig ist jeder willkommen, der nach dem "Mehr" im Leben such – gleichgültig, ob er dem christlichen Glauben fern oder nahe steht, ob Kirchgänger, Gelegenheitschrist, Zweifler oder einfach nur Neugieriger.