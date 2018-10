Oberndorf a. N. Hangrutsch: Straße soll verbreitert werden

Spiegelhalter ist der zuständige Referatsleiter der Donaueschinger Außenstelle des Regierungspräsidiums Freiburg. Eigentlich war er in den TUA gekommen, um den Stadträten die Planung zum "Mutschler-Kreisel" zu erläutern.

Bürgermeister Hermann Acker wollte ihn gerade wieder verabschieden, als Spiegelhalter – etwas verwundert darüber, dass keine Fragen zum Hangrutsch aus dem Gremium an ihn gestellt wurden – den aktuellen Stand in Sachen L 415 erläuterte. Zwar warte man noch immer auf das Baugrundgutachten, dass für Ende Oktober angekündigt ist. Spiegelhalter geht aber davon aus, dass die Straße im Rahmen einer Sanierung von jetzt 6,10 auf dann 6,50 Meter verbreitert werden muss. Das werde mit Hilfe einer Pfahlgründung mit Kopfbalken geschehen. Die Wand müsse rückverankert werden. Er geht von Kosten in Höhe von 1,5 bis zwei Millionen Euro aus. Die Mittel will das Straßenbauamt für den kommenden Haushalt des Landes anmelden. "Das Projekt hat oberste Priorität, gar keine Frage", so Spiegelhalter. Die Bauarbeiten – die unter Vollsperrung des Landesstraße stattfinden – könnten allerdings wegen des Frosts nicht in den Wintermonaten ausgeführt werden, merkte er an. Im Frühjahr 2019 wolle man dann loslegen.

Warten aufs Gutachten