Oberndorf a. N. Hangrutsch: L 415 wird eine Woche gesperrt

Eine Vollsperrung, wie sie von den Hausbesitzern und zunächst auch von Bürgermeister Hermann Acker gefordert worden war – hielt man bisher nicht für nötig. Das für Ende Oktober angekündigte Baugrundgutachten liegt zwar mittlerweile vor, von Seiten des Straßenbauamts Donauschingen gab es jedoch trotz mehrfacher Nachfrage unserer Zeitung noch keine Auskunft über dessen Inhalt. Referatsleiter Peter Spiegelhalter sagte lediglich, es bleibe dabei, dass die Arbeiten zur Hangsicherung über den Winter ausgeschrieben und im Frühjahr 2019 begonnen werden sollen.

Ein öffentlicher Termin in Oberndorf, bei dem die Maßnahme detailliert erklärt werden soll, und zu dem dann auch die Hausbesitzer kommen könnten, sei noch in diesem Jahr geplant.

Jetzt kündigt die Straßenmeisterei in Rottweil an, dass die L 415 wegen Unterhaltungs- und Kanalarbeiten, welche sich durch die derzeit halbseitige Sperrung im Rutschungsbereich verkehrsbedingt nicht durchführen ließen, ab Montag, 26., bis voraussichtlich Freitag, 30. November, voll gesperrt wird. Eine Durchfahrt ist in dieser Zeit nur für den Linienverkehr und für die Anwohner der Eichendorffstraße möglich.

Die Umleitungsstrecke führt über die K 5502 von Bochingen (Querverbindung) zur K 5500 Altoberndorf und die L 424 nach Oberndorf und umgekehrt.