Oberndorf a. N. Hangrutsch: L 415 bleibt Aufreger-Thema

Das geotechnische Gutachten mit Bohrungen und Inklinometermessungen zur Bestimmung der Größe von Horizontalverformungen habe zunächst Aufschluss über die Zusammensetzung des Untergrunds und die Lage der Schadstellen gegeben, erklärte Spiegelhalter. Über eine Länge von 110 Metern habe man unregelmäßige Längsrisse parallel zum Fahrbahnrand festgestellt sowie Setzungen der Fahrbahnkante von bis zu zehn Zentimetern, ebenso Verformungen an der Schutzplanke und im Bankettbereich. Der Untergrund bestehe, von oben nach unten gesehen, aus den Schichten der Straße (anthropogenen Formungen), darunter aus einer Überdeckung mit Hangschutt (etwa bis 4,20 Meter Tiefe), einer sogenannten Karlstadt-Formation (mittlerem Muschelkalk, bis etwa sieben Meter) und Unterem Muschelkalk.

Die Inklinometermessung zeigte, dass sich die Gleitfläche in etwa vier Metern Tiefe befinden muss, am Übergang vom Hangschutt zur Karlstadt-Formation. Das sei auf Kriechbewegungen und Setzungen in den oberen Metern zurückzuführen.

Zur Sanierung habe es drei Vorschläge gegeben. Einer sah Betonstützscheiben quer zur Straße unter der Fahrbahn vor (reine Konstruktionskosten: rund 180.000 Euro), eine andere Variante, einen geotextilbewehrten Unterbau über die gesamten 240 Meter (mehr als eine Million Euro für die Konstruktion). Das Straßenbauamt entschied sich für eine Lösung mit Bohrpfählen, die am Straßenrand in den instabilen Untergrund eingebracht werden. Darauf kommt ein Kopfbalken. Die Wand muss rückverankert werden. Rund 1,5 Millionen Euro soll die Maßnahme, in Zuge derer die Fahrbahn von 6,10 auf 6,50 Meter verbreitert wird, insgesamt kosten.

Über den Winter sollen die Leistungen ausgeschrieben werden. Der Beginn ist für April 2019 vorgesehen. Eher unschön: Die Instandsetzung wird wohl bis November 2019 dauern und erfordert für die Zeit eine Vollsperrung.

Im Anschluss stellten sich Laube und Spiegelhalter den Fragen der Zuhörer – und davon gab es einige. Die Anwohner der Eichendorff-Straße sprachen sich für eine deutliche Beschilderung aus. Denn wenn Schwerlastverkehr versehentlich von Boll kommend in das "Nadelöhr" Eichendorffkurve hineinfahre, sei das Wenden Glückssache.

Generell gab es viel Kritik an der Haarnadelkurve. Diese sei zu eng, Steine würden durch den Schwerlastverkehr immer wieder aus dem Fahrbahnrand gerissen. Zudem mache die breite Entwässerungsrinne nahe des Fahrbahnrandes den Autofahrern Angst. Bei einer späteren Fahrbahnbreite von 6,50 Metern werde sich die Situation für die Fahrer deutlich entspannen, versicherte Laube.

Ob man, statt nur "Stückwerk" zu machen, nicht gleich die gesamte Straße sanieren wolle, regte ein Zuhörer an. "Es gibt viele Strecken, an denen etwas gemacht werden müsste, aber vorbeugend zu sanieren, würde Hunderte von Millionen kosten", so Laube. Deshalb werde nur die Schadensstelle repariert. Der Hang werde auch weiter eine gewisse Instabilität haben. Es könne immer einmal etwas nachrutschen. Das sei aber überall so. Beim Kritikpunkt lose Leitplanken wurde auf die Zuständigkeit des Landratsamtes verwiesen.

Große Sorge bereitete den Zuhörern auch die Lärmbelästigung. Der Versuch, den Schwerlastverkehr durch beschränkende Beschilderung teilweise von der Straße auszuschließen, sei wenig erfolgversprechend, meinte Laube. Daran halte sich niemand. Beim Vorschlag, geschwindigkeitsreduzierende 50er- oder 70er-Schilder zwischen Eichendorffkurve und Oberndorfer Ortsschild zu installieren, wurde auf die Verkehrsschau verwiesen. In der Rosenfelder Straße sei eine Begrenzung auf 30 Stundenkilometer vorgesehen, informierte Bürgermeister Hermann Acker. Ein Streitpunkt war auch die Umleitung, die über die K 5502 von Bochingen zur K 5500 führen soll und das ohnehin gebeutelte Altoberndorf damit wohl noch stärker belasten wird. Über den Lärmaktionsplan wolle man Tempo 30 in der Ortschaft durchzusetzen, meinte Acker. Zudem solle der Schwerlastverkehr langfristig durch entsprechende Beschilderung abgeleitet werden.

Auch nach der Beantwortung der Fragen blieb das Gefühl, dass die L 415 – zumindest im Hinblick auf Lärm und Verkehrssicherheit –­weiter für Gesprächsstoff sorgen wird.