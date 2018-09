Oberndorf a. N. Hangrutsch an L 415: Anwohner schreiben offenen Brief ans Regierungspräsidium

Oberndorf - Das Thema Hangrutsch bewegt weiter: Mehrere besorgte Hausbesitzer wenden sich nun mit einem offenen Brief direkt ans zuständige Regierungspräsidium. Dieser ging auch an alle Stadträte. Nun wird gehofft, dass das Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag erneut zur Sprache kommt und die Strecke für den Schwerlastverkehr gesperrt wird.