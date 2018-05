Oberndorf a. N. Hangabrutsch: Langes Warten auf geologisches Gutachten

Bereits im Februar waren einer Streckenkontrolle des Straßenbauamts Rottweil die tiefen Risse aufgefallen. Nach einer ersten Begehung durch einen Mitarbeiter des Geologischen Landesamts konnte zunächst einmal für die Anwohner in der unterhalb der L 415 liegenden König-Wilhelm-Straße Entwarnung gegeben werden.

Und auch jetzt noch, so erklärt Peter Laube, vom Straßenbauamt in Donaueschingen – eine Außenstelle des Regierungspräsidiums Freiburg – gehe man eher von einer oberflächlichen Bewegung aus. Das bestätigte zudem die Vegetation unterhalb der Straße. Denn, wenn der ganze Hang in Bewegung wäre, bilde sich bei den Bäumen ein sogenannter Säbelwuchs – also eine auffällige Krümmung der Stämme. Die liege hier nicht vor.

Konzept soll bis Jahresende stehen